Великий Новгород, 2 ноября, 2017, 23:48 — ИА Регнум. Департамент финансов Новгородской области опубликовал проект бюджета региона на 2018 и плановый период 2019—2020 годов, в котором на обеспечение деятельности губернатора Новгородской области запланировано по 4 млн рублей ежегодно — это на 1 млн рублей больше, чем обходилось функционирование главы региона в 2017 году (2 млн 936 тыс. рублей). Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, расходы на выплату заработной платы высшему должностному лицу региона запланированы на 2018 год в сумме 3 млн 962 тыс. рублей, в плановом периоде 2019−2020 годов указана та же сумма.

Kremlin.ru Андрей Никитин

На обеспечение деятельности заместителей губернатора в 2018—2020 года предусматривается расходовать ежегодно по 35,5 млн рублей. На аппарат правительства Новгородской области запланировано ежегодно по 92,8 млн рублей.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин при этом заявил сетевому изданию «53 новости», что размер его зарплаты в следующем году не изменится, потому что есть «некоторая разница между плановыми параметрами, закладываемыми в бюджет, и фактическими выплатами».

«Есть нюанс: к расчетной величине оклада губернатора привязаны все зарплаты, в том числе и обычных специалистов. Могу сообщить, что я принял решение увеличить зарплату этим специалистам, потому что у меня есть серьезные опасения за качество управленческих решений, принимаемых людьми, получающими 20 тысяч в месяц. Для того, чтобы это сделать в соответствии с законом, нам пришлось технически увеличить все оклады и привязанные к ним надбавки», — прокомментировал Андрей Никитин.

«Вот мы все только говорим, что надо внедрять блокчейн, а на самом деле он уже давно существует в нашей бюджетной системе. Все зарплаты меняются по цепочке. А дальше я подпишу указ об уменьшении своей персональной зарплаты — это закон позволяет. Так что не беспокойтесь — богаче на этой работе я стану разве что духовно», — заявил губернатор Новгородской области.

Он подчеркнул, что зарплаты госслужащим повысят за счёт экономии средств бюджета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты Новгородской областной думы 25 октября большинством голосов утвердили новую структуру денежного содержания губернатора и государственных служащих Новгородской области. В новой системе за базовую величину взят размер денежного вознаграждения федерального министра. Плюсом к окладу предусмотрены ежемесячные доплаты за особые условия службы, за классный чин, ежемесячное денежное поощрение (от 2 до 7 базовых должностных окладов в зависимости от категории служащих), а также выплаты за работу со сведениями, содержащими государственную тайну.

Напомним, в 2010 году экс-губернатор Новгородской области Сергей Митин попытался повысить себе зарплату на 35%, что после широкого общественного резонанса объяснили «технической ошибкой»: рост денежного содержания губернатора был отменён. Тогда в расчётах зарплаты губернатора «ошиблись» сразу на четыре цифры — вместо 3 млн 506 тыс. рублей главе региона оставили жалованье в размере 2 млн 412 тыс. рублей в год.

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