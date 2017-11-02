Москва, 2 ноября, 2017, 23:16 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал счета бывшего главы ФГУП «Почта России» Дмитрия Страшнова. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает пресс-служба суда.

Alexey Ivanov Почта России

Напомним, Страшнов оказался в центре скандала в ноябре 2016 года, когда выяснилось, что глава «Почты России» выписал себе премию в 95,4 млн рублей по итогам 2014 года.

Особый цинизм в этой ситуации в том, что «Почта России» является убыточным предприятием и дотируется из федерального бюджета. Тем не менее, те средства, которые поступают «Почте России» из федерального бюджета, руководство компании засчитывало как доходы, и на основании «успешной экономической деятельности» выписывало себе премии.

По сути, Страшнов, руководя убыточным предприятием, клал себе в карман деньги налогоплательщиков, выделенные на поддержку «Почты России».

При этом чиновники Минкомсвязи, которым был подотчетен Страшнов, да и он сам не видели ничего криминального в этой ситуации, так как законодательство якобы позволяет им проворачивать такие махинации.

Страшнов уже не руководит «Почтой России». Однако сегодня стало известно, что он был назначен на должность операционного директора компании по производству минеральных удобрений «ЕвроХим».

Штаб-квартира этой фирмы находится в Швейцарии, куда, по всей видимости, он вскоре переберется. Задачей Страшнова будет оперативное управление глобальным бизнесом производителя и его дальнейшее развитие на мировой арене.

Напомним, «ЕвроХим» — швейцарская химическая компания, основные производственные активы которой расположены в России, Бельгии и Литве. Крупнейший в России производитель минеральных удобрений.