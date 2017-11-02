Саранск, 2 ноября, 2017, 22:53 — ИА Регнум. В Мордовии в 2017 году на дорожное строительство направили около 5 млрд рублей. Развитие дорожной инфраструктуры республики обсудили в рамках встречи глава Мордовии Владимир Волков и первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Russianhighways.ru Строительство дороги

Глава Мордовии отметил, что до конца года будет отремонтировано и построено около 37 км региональных и местных дорог и 90 км федеральных трасс. В том числе отремонтирован целый ряд участков автодорог «Подъезд к Саранску от автодороги М-5 «Урал», «Нижний Новгород — Саранск — Пенза — Саратов», «Саранск — Ульяновск», продолжается строительство Восточного обхода столицы республики.

Кроме того, проводятся работы на сельских дорогах республики, на эти цели Мордовия получила в этом году от федерального центра в два раза больше средств, чем годом ранее.

Ефимов рассказал, что наиболее часто жители республики обращаются к депутату Госдумы по вопросам строительства дорог, социальных объектов, пассажирского обслуживания в сельских населенных пунктах, участия в государственных жилищных программах. Глава региона в свою очередь почеркнул значимость депутатской работы по отстаиванию интересов республики на федеральном уровне. Одна из важнейших задач — привлечение федеральных средств на поддержку социальной сферы, промышленности, сельского хозяйства, строительной отрасли.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, распоряжением правительства РФ от 4 октября в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» между регионами распределены межбюджетные трансферты в общем размере 9,857 млрд рублей. Средства предусмотрены на развитие автотранспортной системы, на крупные приоритетные для страны объекты, на увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования, а также на реконструкцию и ремонт.

По этой программе Мордовия получит 300 млн рублей.