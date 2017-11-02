Москва, 2 ноября, 2017, 22:41 — ИА Регнум. Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, считает, что вопрос о судьбе тела Владимира Ленина и Мавзолея должен быть решён на референдуме. Об этом она написала 2 ноября на своей странице в Instagram.

Дмитрий Налбандян. Красная площадь. 1979

«Рамзан Кадыров вслед за мной призывает похоронить Ленина. Правда, добавляет, что решать должен Путин», — написала Собчак.

Однако, по её мнению, решать данный вопрос должен российский народ «на свободных выборах и референдумах»

Отметим, что несколькими днями ранее Ксения Собчак на встрече с избирателями в Екатеринбурге назвала факт нахождения тела Владимира Ленина в Мавзолее средневековьем и пообещала, что указ о выносе тела с Красной площади будет первым, который она подпишет, в случае если станет президентом России.

2 ноября в поддержку захоронения тела вождя Октябрьской Социалистической революции высказался глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно и человечно», — написал глава Чечни на своей странице в Instagram, добавив, что аналогичным образом следует поступить и с головой Хаджи-Мурата, находящейся в настоящее время в Кунсткамере в Санкт-Петербурге.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Чечни, заявил, что вопрос перезахоронения тела Владимира Ленина не входит в повестку дня для Кремля

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