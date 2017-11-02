Вашингтон, 2 ноября, 2017, 22:17 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп просит мировое сообщество «сделать больше» для разрешения ситуации вокруг Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом сегодня, 2 ноября, заявил советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Северная Корея — угроза всему миру, так что все страны мира должны сделать больше, чтобы противостоять этой угрозе. Президент признаёт, что время заканчивается, и просит все страны сделать для этого больше», — рассказал Макмастер.

Напомним, 31 октября глава аппарата Белого дома США Джон Келли заявил, что Трамп всё ещё очень рассчитывает на помощь Москвы и Пекина в оказании давления на Пхеньян.

Стоит отметить, что Россия и Китай ранее уже предложили совместный план по деэскалации напряженности вокруг Северной Кореи. Этот план подразумевает отказ США и их сателлитов на Дальнем Востоке (прежде всего Южной Кореи и Японии) от агрессивных военных учений у границ КНДР, а также заморозку всех ядерных и баллистических испытаний со стороны Северной Кореи.

Пхеньян дал понять, что готов обсуждать этот план, но США его категорически отвергли.

По сути, Трамп пытается требовать от Москвы и Пекина оказать давление на Пхеньян, чтобы КНДР в одностороннем порядке прекратила свою ядерную программу.