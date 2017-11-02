Париж, 2 ноября, 2017, 22:06 — ИА Регнум. За последние одиннадцать лет в мире были убиты более 900 журналистов. Такие данные 2 ноября приводит пресс-служба Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Около 930 журналистов были убиты за то, что освещали новости и доносили информацию до общественности. Это означает в среднем одну смерть каждые четыре дня», — говорится в пресс-релизе.

При этом, по данным ЮНЕСКО, в девяти из десяти таких случаев убийцы не понесли наказания.

«Безнаказанность приводит ко все большему числу убийств и зачастую является симптомом обострения конфликта и развала правоохранительной и судебной системы, — подчёркивают в организации. — ЮНЕСКО обеспокоена тем, безнаказанность наносит ущерб целым обществам, прикрывая серьёзные нарушения прав человека, коррупцию и преступность».

В ООН считают, что правительства стран, гражданское общество, СМИ и «все лицам заинтересованны к в обеспечении верховенства права», сегодня должны «присоединиться к глобальным усилиям по прекращению безнаказанности».

Напомним, что с 2013 года 2 ноября по инициативе ЮНЕСКО отмечается как Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.