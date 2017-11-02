Москва, 2 ноября, 2017, 21:22 — ИА Регнум. В США работает капиталийская интернет-«инквизиция», считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв. Американские парламентарии констатировали, что даже минимальное, легальное и вполне коммерческое присутствие иного мнения в «свободных» соцсетях — это влияние, указал Косачёв.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

Для расследования так называемого российского вмешательства в Конгрессе США состоялись слушания с участием представителей Facebook, Google и Twitter. Ранее компании обнародовали данные, в соответствии с которыми обнаружены записи, которые принадлежат неким «российским структурам», однако их принадлежность, как и возможность влияния на выборы в США, не была установлена.

«Мир с интересом наблюдает, как в США проходит фактически суд над соцсетями. Над теми самыми, которыми так гордились в США, и которые стали, по известной ленинской формуле, не только коллективным пропагандистом и коллективным агитатором, но также и коллективным организатором переворотов в некоторых странах мира, породив даже термин «фейсбук-революций», — указал Косачёв в соцсети.

Вдруг в США с удивлением заметили, что соцсети зажили своей жизнью и не всегда работают в роли одностороннего канала их собственного влияния на другие страны, рассуждает сенатор.

О том, в какой атмосфере проходит «суд Линча» над Facebook, Google и Twitter, очень ярко свидетельствует факт, приведенный главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян на расширенном заседании в Совете Федерации рабочей группы по мониторингу внешней деятельности, направленной на вмешательство во внутренние дела РФ.

В частности, всерьез напуганный вызовом «на ковер» Twitter на всякий случай выдал за акт «вмешательства России» в прошлогоднюю президентскую кампанию в США собственный проект рекламы в соцсети, который «Twitter презентовал RT с прямой рекомендацией размещать эту рекламу в таком виде именно в предвыборный период», указал Косачёв.

«Все это выглядело бы откровенным гротеском, если бы не то обстоятельство, что в конгрессе уже любое упоминание России превратилось в «красную тряпку». При том, что представители того же Twitter честно признали: число аккаунтов, которые можно связать с Россией в предвыборный период, составляло около 0,0001% от общего числа. И что сумма «российских» трат на политическую рекламу в Facebook по расчетам сети составила около $100 тыс. (Трамп и Клинтон на рекламу в Facebook затратили в общей сложности $81 млн). И ведь речь идет о вполне легальных действиях, о платной рекламе, причем согласованной с владельцами сетей», — рассуждает он.

Эти обстоятельства ничуть не смутили американских сенаторов — там уверены, что налицо признаки массированного воздействия русских на умы американских избирателей, что, надо понимать, подвигло нацию голосовать не за того кандидата, продолжил сенатор.

Он провел аналогию с советской шпиономанией 30-х гг. прошлого века и с более поздним американским же явлением «маккартизма».

"Хотя Конгресс последователен: ранее они пришли к выводу, что любая иная интерпретация факта — это фейк, а любое инакомыслие — пропаганда. Теперь же констатировали, что даже минимальное, легальное и вполне коммерческое присутствие иного мнения в «свободных» соцсетях — это влияние», — подчеркнул Косачёв.

«Даже не знаю, что тут вызывает удивление: вера американских политиков во всемогущество российских СМИ, или их же неверие в прочность собственной избирательной системы и в убеждения американцев? И есть подозрение, что это не последние открытия, которые нам подарит капитолийская интернет-«инквизиция», — заключил он.