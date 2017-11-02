Москва, 2 ноября, 2017, 19:47 — ИА Регнум. Процесс расчистки российского банковского сектора от проблемных банков может занять ещё один-два года. Об этом заявила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина в интервью в опубликованном 2 ноября интервью немецкому изданию Handelsblatt.

Kremlin.ru Эльвира Набиуллина

По словам главы ЦБ, на данный момент «проделана уже значительная часть работы» — за четыре года регулятор отозвал лицензии примерно у 350 «хронически слабых банков» и кредитных организаций с сомнительной бизнес-моделью.

Сегодня, как сообщила Набиуллина, на рынке представлено чуть менее 600 банков. «Ёще год или два мы должны будем наводить порядок», — отметила она.

Комментируя ситуацию с Бинбанком и «ФК Открытие», Эльвира Набиуллина отметила, что эти банки в значительной степени интегрированы в российскую финансовую систему, и отзыв лицензий у них мог бы спровоцировать «эффект домино». По этой причине регулятором было принято решение о санации.

Глава Центробанка также коснулась темы приватизации Сбербанка. По её словам, к данному вопросу можно будет вернуться после восстановления российского банковского сектора, когда «озабоченности относительно устойчивости отдельных частных финансовых учреждений снизятся».

Набиуллина подчеркнула, что Банк России как акционер Сбербанка обязан учитывать и отношение граждан к этому вопросу, так как, по социологическим исследованиям, «доверие людей к банку зависит от государственной собственности».

Говоря об иностранных инвестициях, председатель ЦБ констатировала, что за последние два года, пока российская экономика переживала кризис, их объём снизился, и не все инвесторы вернулись. Однако на сегодняшний день иностранцы «проявляют интерес к российским гособлигациям», что свидетельствует о макроэкономической стабильности, подчеркнула она.

Напомним, в конце октября Эльвира Набиуллина на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила, что банковская сфера России стабилизировалась и по основным показателям прибыльности и устойчивости вернулась к уровню 2014 года.

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