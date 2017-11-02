Челябинск, 2 ноября, 2017, 21:09 — ИА Регнум. В Челябинске чиновники снова обнадёжили дольщиков, которые не первый год ожидают своих квартир в жилом районе «Чурилово Лейк Сити». Вице-губернатор Сергей Шаль заявил о том, что подрядчик уже приступил к достройке части домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Кирпич

По словам чиновника, агентом по договору с компанией «Речелстрой» стала компания «Западный луч». Шаль выразил надежду на то, что имеющихся сейчас денег хватит для того, чтобы «достроить как минимум четыре дома». Сдать их планируют весной 2018 года.

Как заявил Шаль, работы уже возобновлены. Ещё три дома будут достроены до конца 2018 года, а очередные три планируют закончить уже в 2019 году, заверил чиновник губернатора Бориса Дубровского.

Сами дольщики активно обсуждают эту новость, в том числе и в своей интернет-группе. Далеко не все они настроены оптимистично. Более того, звучат заявления о том, что власти обеспокоились их проблемой исключительно из-за того, что 9 ноября Челябинск посетит президент России Владимир Путин. Впрочем, людям всё равно, по какой причине чиновники проявили рвение — лишь бы достроили дома и дали людям возможность вселиться в давно оплаченные квартиры. Отметим, всего «Речелстрой» строил 19 жилых домов. В 2016 году строительство было приостановлено. Причиной стали финансовые проблемы.

Дольщики «Речелстроя», а их порядка двух тысяч человек, обращались за помощью к Дубровскому и Путину. В начале октября они записали видеопоздравление президенту России. На видео дети дольщиков поздравили Владимира Путина с днём рождения и попросили о помощи.

Тогда же власти заявили о том, что строительство домов якобы продолжилось. Но люди обвинили чиновников во лжи.

Сейчас, после продажи части земельных участков, у «Речелстроя» появились деньги и возможность достроить хотя бы часть домов. Но и тут дольщики обеспокоены. 1 ноября они провели в Челябинске одиночные пикеты. Люди надеются на то, что руководство Челябинска и области будет держать на контроле и само строительство, и расходование застройщиком денег.