Санкт-Петербург, 6 ноября, 2017, 15:00 — ИА Регнум. «У нас к шедеврам особое отношение. Мы их видим каждый день с утра. Мы наводим чистоту во всех залах Эрмитажа. Музей всегда должен быть чистым, опрятным и уютным для посетителей».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Эрмитаж

Уважаемые коллеги, у Вас есть возможность создать свой сюжет об Эрмитаже на международном форуме молодых журналистов «Диалог культур», который пройдет с 21 по 23 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге. Подробности и условия аккредитации на сайте mediacongress.ru.

Организатор форума «Диалог культур» и режиссер Ашот Джазоян и ИА REGNUM приглашают к участию в конкурсе российских и иностранных профессиональных и гражданских журналистов, живущих в России. Работы должны нести в себе сопереживание и соответствовать единой теме «Я живу в России».

Работы или вопросы можно присылать на почту: lifeinrussia.project@gmail.com. Все отобранные работы будут опубликованы. Участники с лучшими работами будут приглашены за счет Оргкомитета на Международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур».

Условия конкурса на сайте mediacongress.ru