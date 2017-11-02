Рига, 2 ноября, 2017, 19:35 — ИА Регнум. Сейм Латвии принял закон, уравнивающий статус ветеранов армии нацистской Германии и вооруженных сил СССР, участвовавших во Второй мировой войне, сообщает 2 ноября пресс-служба парламента.

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По словам разработчика закона депутата Ритварса Янсонса, все они, независимо от стороны, на которой сражались, являются жертвами Второй мировой войны.

Депутат считает, что все жители Латвии были привлечены к участию в войне незаконно, так как латвийского государства тогда не существовало.

Авторы закона также уравняли в преступном статусе СС, гестапо и КГБ СССР, сотрудники которых не получат статуса ветерана Второй мировой войны.

При этом новый статус не предусматривает никаких материальных вознаграждений или льгот.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Латвии последовательно проводят политику уравнивания СССР и нацистского «третьего рейха», фактически поощряя неонацистские движения и организации.