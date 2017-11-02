Москва, 2 ноября, 2017, 19:33 — ИА Регнум. Бывший глава «Почты России» Дмитрий Страшнов назначен на должность операционного директора компании по производству минеральных удобрений «ЕвроХим», сообщили в пресс-службе компании 2 ноября.

Government.ru Дмитрий Страшнов

Страшнов будет работать в Швейцарии в Цуге и займется оперативным управлением глобального бизнеса компании.

Генеральный директор «ЕвроХима» Дмитрий Стрежнев сказал, что бывший глава «Почты России» сможет укрепить управленческую команду компании.

«Его богатый опыт и карьерные успехи позволят ему внести значительный и позитивный вклад в дальнейшее развитие нашего бизнеса», — сказал Стрежнев.

В свою очередь,Страшнов выразил надежду на то, что сможет способствовать росту компании и её экспансии на мировой рынок.

Отметим, что о «карьерных успехах» господина Страшнова главе «ЕвроХима» необходимо было поинтересоваться в Генеральной прокуратуре России, которая потребовала возбуждения против бывшего руководителя «Почты России» уголовного дела.

Читайте также: Прокуратура передала в СКР новые материалы о премиях в «Почте России» — СМИ

15 марта 2017 года Следственный комитет очень аккуратно выполнил требование Генпрокуратуры. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки, выявившей незаконные начисления премий руководителям «Почты России», но Страшнов фигурирует в деле лишь косвенно.

Читайте также: Следственный комитет возбудил дело о премиях главе «Почты России»

В результате прокурорской проверки выяснилось, что Страшнов в 2014 и 2015 годах выписал незаконные премии своим подчиненным на сумму 270 млн рублей.

В январе генпрокурор РФ Юрий Чайка назвал зарплаты самого Страшного «откровенной наглостью» и указал на недостаток совести у главы «Почты России». В 2014 он начислил себе заработную плату в размере 95 млн рублей, что составило 8% от прибыли возглавляемой компании. Однако часть прибыли была связана с государственными субсидиями из федерального бюджета. Видимо поэтому нынешний глава «Почты России» Николай Подгузов никак не добьется от правительства возвращения субсидий.

Читайте также: Дворкович: Почта России не получит субсидий из федерального бюджета

30 июня 2017 года Страшнов был свободен от занимаемой должности.

Опыта укрепления управленческих команд Страшнову не занимать.