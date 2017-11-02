Лондон, 2 ноября, 2017, 19:00 — ИА Регнум. Банк Англии — главный финансовый регулятор Соединённого королевства — впервые за 10 лет поднял базовую процентную ставку на 25 базисных пункта — до 0,5%, начав тем самым ужесточение своей денежно-кредитной политики. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает пресс-служба регулятора.

Фунты стерлингов

Сообщается, что решение по повышению ставки было принято большинством голосов: 7 членов комитета по денежной политике проголосовали за повышение, 2 — против.

Кроме того, Банк Англии подтвердил объем выкупа активов с рынка в 435 млрд фунтов стерлингов. Решение о продолжении выкупа активов было принято единогласно.

В релизе Банка Англии сказано, что денежная политика регулятора продолжает оказывать значительную поддержку занятости и экономике в целом в нынешних исключительных обстоятельствах.

«Все члены согласны с тем, что любые будущие повышения должны быть постепенными и ограниченными», — сказано в сообщении.

Отмечается, что к 2020 году базовая ставка может достигнуть 1%.

По прогнозу Банка Англии в четвертом квартале экономика Великобритании вырастет на 1,5%, при этом по итогам года рост может составить 1,6%. Подобный же показатель прогнозируется на 2018 год. В 2019 году рост экономики Великобритании может ускорится до 1,7%.