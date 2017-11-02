Москва, 2 ноября, 2017, 18:58 — ИА Регнум. Обновление власти, инициированное президентом — это один из самых масштабных внутриполитических процессов в новейшей истории нашей страны, заявил 2 ноября корреспонденту ИА REGNUM директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Khabar 24 Кресло руководителя

«Идёт внедрение новых подходов и подготовка новой успешной смены, что является залогом успеха управленческой системы в частности, и успеха России вообще, — так он прокомментировал встречу главы государства с экс-губернаторами в Ново-Огарёво 2 ноября. — Глобальная цель по обновлению власти — это задача, которая выше, чем сиюминутные амбиции или личные интересы каких-то политических персонажей. Это серьёзнейшая стратегическая задача, стоящая перед нашей страной».

При этом эксперт отметил ровный и спокойный характер прошедших отставок, совершенно не похожий на то, как покидали посты такие одиозные личности, как Вячеслав Гайзер и Александр Хорошавин.

«Уходящие губернаторы — умелые и опытные хозяйственники, патриоты страны, которые действительно работали в очень непростое время, в кризисный период, — напоминил Данилин. — Мировой кризис, западные санкции, отсутствие серьёзных экспортных доходов, попытки раскачать ситуацию внутри страны на фоне деятельности «болот» и так далее. Несмотря на это, им удалось обеспечить в целом стабильное развитие своих регионов, а у кого-то были очень серьезные успехи. Их профессионализм, конечно, будет востребован, и не зря Владимир Владимирович пообещал, что каждый из них получит государственные награды».

Тем не менее, по мнению политолога, им пришло время уходить, хотя обновление власти не означает отказа от их опыта.

«Конечно, им (новым губернаторам — прим. ИА REGNUM ) нужна будет поддержка со стороны местных элит и уходящих губернаторов, — считает Данилин. — Поэтому состоявшаяся 2 ноября встреча была очень важна для того, чтобы обеспечить плавность вхождения новых руководителей в процесс управления регионом. Это обновление в целом показывает, что удалось создать целостную и успешную систему слаженного госуправления, в которой ротация не оказывается событием форс-мажорного характера».

При этом он отметил, что, если не произойдёт никаких внезапных потрясений, то наиболее вероятным будет назначение новых врио в будущий летне-осенний период. Произойдёт это для того, чтобы новые губернаторы могли принять участие в составлении областного бюджета, а «не сидеть весь год с тем, который ему оставил предшественник» и отдельные части которого, возможно, составлялись с учётом интересов бывших губернаторов.

Напомним, что в рамках встречи президента с бывшими главами десяти российских регионов Владимир Путин попросил их помочь людям, которые пришли на их места.

«Вы, наверное, уже заметили, у всех них горят глаза, все стремятся к тому, чтобы себя реализовать, показать всё, на что они способны, — сказал президент. — Они, конечно, сами должны дерзать, сами должны искать. Но имеющийся у вас опыт, потенциал если бы хотя бы частично удалось передать, я был бы очень вам благодарен».