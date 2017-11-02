Москва, 2 ноября, 2017, 18:56 — ИА Регнум. Порядок решения вопроса о возможном захоронении останков аварского военачальника Хаджи-Мурата будет определён после получения результатов всех экспертиз, проводимых межведомственной комиссией. Об этом 2 ноября сообщили в Минкультуры России, комментируя последнее заявление по данному поводу главы Чечни Рамзана Кадырова.

Хаджи-Мурат на фоне села Хунзах. Рисунок Г. Г. Гагарина, 1848

Как заявили в ведомстве агентству «Росбалт», координацией работ, связанных с исследованием и перезахоронением останков Хаджи-Мурата, с ноября 2015 года занимается созданная приказом Минкультуры межведомственная комиссия. В её состав в том числе входят специалисты, занимающиеся проведением необходимых анализов и экспертиз останков военачальника с целью их идентификации.

«После получения результатов экспертиз будет определён последующий порядок организации работы комиссии с привлечением заинтересованных сторон», — уточнили в Минкультуры.

Тем временем один из членов данной комиссии — и.о. заведующего отдела антропологии Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Юрий Чистов сообщил РБК, что окончательного решения по вопросу захоронения на данный момент не принято.

При этом Чистов отметил, что в качестве члена комиссии «брал на себя обязательства не делиться результатами работы комиссии до решения».

«Пока решения никакого нет. Это сложный вопрос, связанный с проведением ряда экспертиз, которые пока не завершены», — сказал он, уточнив, что череп Хаджи-Мурата в настоящее время находится на хранении «в сейфе» в Кунсткамере.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Рамзан Кадыров выступи в поддержку захоронения тела вождя Октябрьской Социалистической революции Владимира Ленина.

«Я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно и человечно», — написал глава Чечни на своей странице в Instagram.

Аналогично, по мнению Кадырова, следует поступить и с останками Хаджи-Мурата. «Предать земле нужно как тело Ленина, так и наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого по сей день хранится в музее Санкт-Петербурга», — отметил он.

Читайте также:

Кадыров: Довольно глазеть на труп Ленина и Хаджи-Мурата

Песков: Кремль не собирается трогать Мавзолей Ленина