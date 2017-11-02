Москва, 2 ноября, 2017, 19:25 — ИА Регнум. В Московском парламентском центре 2 ноября состоялась торжественная церемония открытия X международного конкурса по английскому и французскому языкам «Единство в различии», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе столичного парламента. Участие в церемонии приняли принц Майкл Кентский, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников («Единая Россия») и уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева.

Duma.mos.ru Майкл Кентский

«Мы встречаемся в 10-ю годовщину международного конкурса «Единство в различии». В 2016 году в нём приняли участие представители более чем 50 городов. Тема «Российский и британский фольклор: герои русских былин и рыцари» станет одной из предложенных участникам конкурса в 2017—2018 годах. Между героями русских былин и европейского фольклора много общего. Думаю, что особенно похожи Владимир Красное Солнышко и его дружина с королём Артуром и его рыцарями Круглого стола» — подчеркнул принц Кентский.

Отметим, по словам президента образовательной компании RELOD и учредителя проекта Светланы Уласевич, идея конкурсов возникла в связи с экспериментом по внедрению интегративной модели основного и дополнительного языкового образования. Учителя стремились активнее использовать в преподавании иностранного языка проектную методику. Суть конкурса Unity in Diversity в том, чтобы дети научились лучше понимать свою культуру через культуру другой страны путем сравнения, сопоставления и анализа явлений истории, науки, культуры.

«Конкурс «Единство в различии» предоставляет возможность для молодежи осуществить интересный диалог культур, продемонстрировать полученные знания, показать уровень владения иностранным языком, раскрыть творческий потенциал и воспитать уважительное отношение к истории и культуре России и Великобритании», — добавила уполномоченный по правам человека в городе Москве и патрон проекта Татьяна Потяева.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, в свою очередь, добавил, что несмотря на непростую международную ситуацию, можно наблюдать позитивную динамику развития культурно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Великобританией.

«Очевидно, что выстраивается новая содержательная повестка для российско-британских отношений. Уверен, что образовательные проекты, направленные на изучение иностранных языков, расширяют формат нашего взаимодействия, создают прочную базу для продолжения масштабного культурного диалога. Не сомневаюсь, что такие встречи и проекты будут стимулировать сотрудничество между Россией и Великобританией», — заключил председатель Мосгордумы.

Добавим, в мероприятии также принимали участие советник по политическим вопросам Посольства Великобритании в Москве Джеймс Пэйвер, представители Британского Совета, Российско-Британской торговой палаты, Музеев Московского Кремля, ISIC, Language Link, Alliance Française, Institut Français, гости из департамента образования города Москвы, ФГАУ «ФИРО», преподаватели ведущих вузов и школ Москвы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр образования и науки России Ольга Васильева ранее заявила, что в российских школах необходимо оставить изучение только одного иностранного языка. Предпочтение министр отдала английскому языку, мотивируя это тем, что большая часть научных статей пишется на английском. Она также отметила, что в планах правительства России ввести к 2022 году в программу ЕГЭ обязательную сдачу иностранного языка.

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