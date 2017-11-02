Москва, 2 ноября, 2017, 18:51 — ИА Регнум. Курды должны участвовать в Конгрессе национального диалога Сирии, который займётся выработкой нового общенационального консенсуса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента от турецкого СМИ о возможности присутствия курдской стороны на указанном Конгрессе.

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«Основной посыл того, что хочет сделать РФ — это вовлечь, в частности, курдов, в общеполитический консенсус, или, по крайней мере, работу, нацеленную на общеполитический национальный консенсус в Сирии, который должен привести к конкретным результатам, — заявила Захарова.

«Не манипуляция людьми, не манипуляция теми этноконфессиональными особенностями различных групп, которые проживают в Сирии, не использование этих людей как разменная монета в ходе достижения глобальных целей, а именно работа по вовлечению их в этот процесс», — продолжила она.

Это необходимо для того, чтобы движение к воссозданию сирийского государства было полноценным, и ни одна из групп, которые населяют Сирию, «не чувствовала себя за бортом этого процесса».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативой проведения Конгресса национального диалога Сирии. Планируется, что он состоится в Сочи 18 ноября.