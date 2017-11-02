Псков, 2 ноября, 2017, 18:18 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников предложил создать институт общественных помощников при главе региона. Как сообщает пресс-служба администрации региона, об этом он заявил сегодня, 2 ноября, в ходе встречи с членом Совета Федерации от Псковской области Еленой Бибиковой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

«Пенсионеров в активном возрасте нужно подключать к нашей работе. Давайте введем институт общественных помощников губернатора Псковской области. Люди будут включены в процесс, они будут понимать свою значимость. Нам тоже это важно, потому что люди референтные, люди опытные и это хорошее экспертное мнение для нас в качестве обратной связи», — заявил Михаил Ведерников.

Елена Бибикова инициативу поддержала, отметив, что «нынешним пенсионерам, по их собственному признанию, не хватает внимания со стороны органов власти».

«Им важно быть полезными и услышанными», — подчеркнула она.

Встреча врио главы региона с сенатором была посвящена вопросу улучшения качества жизни людей старшего возраста в Псковской области в рамках реализации разработанной по инициативе президента РФ Владимира Путина стратегии совместных действий в интересах пожилых людей. Одна из целей государственной социальной политики — продлить активное долголетие старшего поколения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в соседней, Новгородской области губернатор Андрей Никитин ввёл должности общественных советников главы региона — советников, работающих на общественных началах.

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