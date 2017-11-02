Москва, 2 ноября, 2017, 18:19 — ИА Регнум. Новые санкции США против России не стали неожиданностью для Москвы, при этом они не окажут серьёзного влияния на российскую экономику. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Эти шаги мало что меняют для России. Наша экономика научилась работать в сложившихся обстоятельствах. Более того, из них извлекается польза», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что благодаря санкциям получили «мощный импульс к развитию целых отраслей, идёт диверсификация торговых связей, и всё это открывает определённые возможности». В свою очередь американские власти «продолжают перекрывать своим деловым кругам перспективы выгодных сделок и долгосрочных контрактов», добавила дипломат.

«Как это ни парадоксально, Соединённые Штаты Америки, которые некогда подавали себя в качестве эталона рыночной экономики, всё больше скатываются к директивным методам управления, и из политических соображений жертвуют интересами бизнеса, что только мешает созданию новых рабочих мест, тормозит экономический рост и так далее», — подчеркнула она.

Напомним, что Вашингтон в очередной раз расширяет антироссийские санкции. В список «санкционных компаний» при этом включены 33 российских предприятия, концерна и организации, включая «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Ростех», «МИГ», «Сухой» и «Туполев» — теперь санкции будут распространяться и на их контрагентов.