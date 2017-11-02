Москва, 2 ноября, 2017, 18:04 — ИА Регнум. Очередь за новым смартфоном iPhone X компании Apple на Тверской улице в Москве превратилась в торговую площадку. Как сообщается 2 ноября в Telegram-канале Life Shot, обладатель первого места готов уступить его за 300 тысяч рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Очередь за очередными iPhone'ами

Дальнейшие места в очереди оцениваются значительно дешевле. Так, 36-е место предлагается купить уже за 15 тысяч рублей.

Объявления о продаже мест в очереди появились также на сайте Avito. Расценки в них варьируются от 5 до 115 тысяч рублей.

На данный момент очередь, начавшая формироваться ещё за двое суток до начала продаж нового гаджета, состоит уже примерно из 500 человек. Люди, прибывшие из разных городов, принесли с собой стулья, пледы, горячий чай.

Напомним, официально продажи iPhone X стартуют 3 ноября. Цена на новый флагман Apple начинается от 79 990 рублей.