Москва, 2 ноября, 2017, 18:01 — ИА Регнум. В партии «Единая Россия» вопрос захоронения Ленина не считают первостепенным, заявил 2 ноября журналистам первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, комментируя инициативу Рамзана Кадырова.

Politsurfer Андрей Исаев

По словам Андрея Исаева, в партии этот вопрос не считают первоочередным, а мнение Кадырова, входящего в высший совет «Единой России», даже не обсуждали.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре кинорежиссер Владимир Бортко по поводу предложения Кадырова заявил следующее: «Пусть говорит. У нас демократия».

Как сообщало ИА REGNUM, Рамзан Кадыров 2 ноября в своем Telegram-канале предложил захоронить тело Владимира Ленина и находящуюся в петербургской Кунсткамере голову одного из помощников имама Шамиля Хаджи-Мурата.

Ранее председатель КПРФ Геннадий Зюганов порекомендовал всем сторонникам перезахоронения основателя советского государства успокоиться и заняться серьёзным делом.