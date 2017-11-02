Ново-Огарево, Московская область, 2 ноября, 2017, 17:47 — ИА Регнум. Кремль намерен расширить работу с кадровым резервом. Об этом сегодня, 2 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями регионов, ушедшими в отставку, в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. «Мы стараемся пошире работать с так называемым кадровым резервом, — отметил глава государства. — Новая программа «Лидеры России» объявлена, есть и другие направления работы с кадрами и подготовке их. Как передают РИА «Новости», он подчеркнул, что рассчитывает на помощь в подготовке кадров с их стороны.

Татьяна Чеп Московский Кремль

Напомним, с конца сентября свои посты покинули главы 11 регионов России. В отставку ушли глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Приморья Владимир Миклушевский, глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, глава Омской области Виктор Назаров, губернатор Ивановской области Павел Коньков. Последней стала отставка губернатора Псковской области Андрея Турчака.