Старая Ладога, Ленинградская область, 2 ноября, 2017, 17:38 — ИА Регнум. На реке Волхов, у стен Никольского мужского монастыря в селе Старая Ладога Ленинградской области открыли причал для круизных судов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, к уникальному паловому причалу сегодня, 2 ноября, пришвартовался первый туристический теплоход — «Викинг Трувор».

Lenobl.ru Теплоход «Викинг Трувор»

«Этот причал — это новые туристические маршруты. Это до 10 тысяч туристов только в самую первую навигацию 2018 года. А когда эти маршруты будут «раскатаны», поток увеличится. Туризм — это вклад в экономику, ведь каждый приезжающий сюда турист, оставляет деньги. Это и имидж Ленинградской области, это наша гордость, первая столица Руси. Это важное событие для всей России. Сюда придет и иностранный турист, которому интересно понять загадочную русскую душу: он посмотрит на наши памятники старины, истории, пропитается этим духом, лучше будет нас понимать», — сказал глава областного Управления по транспорту Павел Постовалов на церемонии открытия нового причала.

Напомним, Старая Ладога является одним из ключевых городов туристического маршрута «Серебряное ожерелье России», в рамках которого реализуется проект по развитию туристкой инфраструктуры в селе. Предполагается, что Старая Ладога станет центром туристического кластера, который активно формируется в Ленинградской области.

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Уникальный причал палового типа был возведен всего за три месяца. Его конструкция позволяет принимать одновременно несколько пассажирских кораблей вместимостью до 300 человек. Стоит отметить, что причалы палового типа минимально используют береговую черту, а это важно в местах расположения объектов культурно-исторического наследия. Первые круизные лайнеры смогут пристать к объекту уже в следующем году.

«Причал в Старой Ладоге — первая ласточка в развитии сети туристических маршрутов, соединяющих водным путём культурно-исторические центры Ленинградской области. Отрасль туризма имеет все шансы стать одной из важнейших для региона, в том числе, по числу малых предприятий и количеству занятых в этой сфере», — подчеркнул глава региона Александр Дрозденко.

Единовременный объём вложенных инвестиций в причал в Старой Ладоге составляет порядка 50 млн рублей. Инвестор — компания ООО «КОНТ».

Добавим, что в 2018 году, объявленном в Ленобласти Годом туризма, региональное управление по транспорту реализует два инвестиционных проекта по строительству и реконструкции портовой и причальной инфраструктуры в Выборгском и Лодейнопольском районах.

По словам Павла Постовалова, с инвестором обсуждается возможность строительства такого же причала, вместо устаревшего, в Свирьстрое. А причалы в Выборге в нормальном состоянии, однако их оператор находится в стадии банкротства. Возможно, инвестор возьмет причалы в аренду и наладит прием судов.

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Ранее Александр Дрозденко заявлял, что планируется возведение ещё нескольких причалов на северо-востоке Ленобласти, с целью объединения водным путём монастырей, где видет активное паломничество туристов.

Старая Ладога — первая столица древней Руси, именно здесь в 862 году стал княжить Рюрик. Установленный археологами возраст поселения насчитывает более 1260 лет. Староладожская крепость сохранилась по сей день, ежегодно ее посещают десятки тысяч туристов.