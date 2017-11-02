Москва, 2 ноября, 2017, 17:32 — ИА Регнум. Twitter подконтролен силовым органам США. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, комментируя запрет Twitter размещения телеканалом Russia Today рекламы в сети.

Twitter

«На наш взгляд, в случае с данным запретом Twitter демонстрирует свою коммерческую несостоятельность и абсолютную зависимость от воли силового истеблишмента США», — заявила Захарова.

Она отметила, что американские силовики «напрямую контролируют процесс принятия решений в данной компании, как мы это себе теперь представляем».

Дипломат также призвала всех пользователей социальных сетей «сделать выводы» с учётом сложившейся ситуации.

«Сегодня запрещает компания Twitter рекламу российских СМИ, в частности, компаний RT и Sputnik. Завтра, следуя меняющейся политической конъюнктуре, так называемыми врагами Америки могут быть объявлены СМИ или представители бизнеса, которые сотрудничают с Twitter не только в нашей стране — в любой другой стране», — подчеркнула Захарова.

Ранее социальная сеть Twitter заявила о решении заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik в связи с расследованием якобы имевшего место «российского вмешательства» в президентские выборы в США 2016 года.