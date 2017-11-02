Москва, 2 ноября, 2017, 17:16 — ИА Регнум. Стоимость биткоина растет исключительно из-за ажиотажа, который окружает эту криптовалюту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил председатель НП «Центр развития инновационного бизнеса» Алексей Михеев.

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«Впервые в истории биткоин достиг уровня в 7 тыс. долларов, как предсказывали многие эксперты. В этом смысле сбываются так называемые «самосбывающиеся пророчества» — то, в чем уверен весь рынок», — отмечает Михеев.

Такой рост стоимости криптовалюты не удивителен, считает он. Биткоин обладает всеми стандартными преимуществами криптовалюты, среди которых трансграничность, низкие издержки на осуществление платежей и отсутствие налогообложения, но инвесторы все же выбирают для вложений именно его.

«Биткоин обладает уникальными особенностями — это первая криптовалюта, она самая известная, самый длительный срок существует и из всех криптовалют, соответственно, она заслуживает самого большого доверия», — уверен Михеев.

Между тем, стоимость биткоина не сможет расти вечно. По словам Михеева, сегодня появляются новые, усовершенствованные криптовалюты, и ажиотаж вокруг биткоина вскоре может угаснуть, резко опустив стоимость криптовалюты.

«Всего несколько лет назад биткоин стоил в десятки раз меньше. За это время ничего не изменилось в сути самого биткоина, кроме того, что популярность и ажиотажный спрос вокруг него вырос. Именно этим спросом подогревается цена», — считает Михеев.

Стоимость одного биткоина 2 ноября впервые превысила отметку в 7 тыс. долларов. Это рекордная стоимость для криптовалюты сегодня. При этом, накануне курс биткоина остановился на отметке 6,6 тыс. долларов за одну криптовалюту. Таким образом, увеличить свою стоимость на 400 долларов биткоину удалось всего за сутки.