Екатеринбург, 2 ноября, 2017, 17:24 — ИА Регнум. Инициатива Министерства строительства и ЖКХ России отстранить управляющие компании (УК) от посредничества в расчетах населения с ресурсоснабжающими организациями ради увеличения сбора платежей возникла давно. И не первый год проблема недополучения ресурсниками денег за отпущенное обсуждается юристами, работающими на ниве жилищно-коммунального хозяйства. Но к решительным действиям приступают лишь сегодня. Своевременность отлучения управляющих компаний от платежей за свет и воду отмечают многие, но ранее выявленные минусы никуда не уходят и до сих пор не проработаны, говорят эксперты ИА REGNUM.

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Роль потребителя в цепи ресурсники — управляющие компании

В настоящее время вопрос, куда идут деньги за коммунальные услуги, весьма актуален, так как зачастую суммы, которые оплачиваются получателями услуг, не доходят до поставщиков в принципе, считает адвокат и управляющий партнер одной из юридических организаций Сергей Воронин. Основная причина — недобросовестность управляющих компаний.

«Согласно официальной статистике, доля тех, кто не оплачивает коммунальные услуги, составляет порядка 10%. А если посмотреть на отчеты управляющих компаний, то за ресурсы не платят до 30%. Таким образом, до 20% всех платежей населения остаются в карманах или на счетах управляющих компаний. Они же в свою очередь стараются погасить средствами, которые поступают от населения, другие свои долги, а также финансировать свою текущую деятельность. В итоге получается следующее: от населения средства получены, но по факту на счет поставщиков услуг нет поступлений», — поясняет ситуацию адвокат Сергей Воронин.

Грядущие изменения возможно и улучшат дисциплину платежей за потребленные ресурсы, сделают индивидуальной ответственность потребителя перед поставщиком услуг. В то же время обязательно следует детально проработать вопрос взаимодействия потребителя и поставщика услуг, а также роль в этой цепочке управляющей компании, так как обеспечение жильцов водой и теплом в рамках внутридомовой инфраструктуры остается за УК, напоминает ведущий юрист Европейской юридической службы Александр Спиридонов.

«При изменении порядка оплаты за коммунальные услуги, необходимо изменить правовой статус поставщиков и управляющих компаний. Необходимо проработать вопрос ответственности потребителя, либо управляющей компании перед поставщиком за утрату ресурсов в результате повреждение внутридомовой инфраструктуры. Кому будут переданы полномочия по проверке состояния приборов учета у потребителей? Будут ли управляющие компании участвовать в этих проверках, и будет ли заинтересована в выявлении нарушений потребительская сторона?», — задается вопросами эксперт.

Возрастет документооборот, суды завалят исками

Делегирование населению платежной ответственности за потребленные свет и воду не решит проблемы с долгами по ЖКХ, даже усугубит, полагает представитель Московской областной палаты адвокатов Сергей Головин. Тогда деньги недополучат ресурсники, а от УК уйдет головная боль обязанности по контролю и сбору оплаты за коммунальные ресурсы и остается голимый заработок по обслуживанию домов.

Со стороны УК исчезнет возможность присвоения денег граждан, оплаченных за услуги ЖКХ. И это плюс.

«Если раньше такое было возможно, — управляющая компания банкротилась и оставляла после себя многомиллионные долги, и при этом руководство могло присвоить себе часть денег — то с новым законом это станет нереальным», — отмечает эксперт.

Управляющим компаниям теперь не придётся перебрасывать деньги с одной статьи расходов на другую, чтобы покрыть долги за ресурсы, например, с содержания дома на воду или тепло. А собственник квартиры сам будет решать с кем ему выгодно работать: с управляющей компанией или с теми, кто поставляет тепло и воду. Возможно, в будущем, при появлении на рынке нескольких компаний поставщиков появится и конкуренция между ними, считает Сергей Головин.

Но возникнут неминуемые сложности с отключением потребителей от ресурсов.

«Если от электричества можно отключить, то от воды практически невозможно. Доступ в квартиру — с согласия собственника или суда. Из-за одного должника нельзя отключать весь стояк. Если сейчас вся коммуналка считается вместе, как и долг, что позволяло, например, за долг отключить свет, то с новым законом, если за свет все уплачено, а есть долг по воде, свет Водоканал отключить не может», — поясняет юрист Сергей Головин.

Причем сейчас взыскать долг можно одним иском с должника. По новым правилам каждая компания, включая управляющую, будут подавать свои отдельные исковые заявления.

«Это может привести к завалам в судах, ведь по каждому делу нужно вынести отдельное решение. Также увеличатся затраты на взыскание долгов, а, следовательно, увеличатся общие расходы ресурсопоставляющих организаций», — поясняет эксперт.

Все это влечет увеличение документооборота, так как необходимо будет заводить на каждого жильца отдельный лицевой счет и заключать договор. По закону перейти на прямые договоры можно только на общем собрании собственников, и подписание договора будет с каждым собственником жилья отдельно.

«В то же время снятие с УК обязанности по контролю и сбору оплаты за коммунальные ресурсы не решает проблемы роста тарифов темпами, опережающими инфляцию и других причин неуплаты по коммуналке, таких как бедность населения», — резюмирует адвокат Сергей Головин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Министерство строительства и ЖКХ разработало и внесло в Госдуму РФ 30 октября 2017 года законопроект о прямых расчётах населения с ресурсоснабжающими организациями за потреблённые населением свет, газ, тепло и воду. Ранее оплата за ресурсы была в зоне ответственности управляющих компаний. С принятием законопроекта население будет расплачиваться с УК за предоставленные управляющими компаниями услуги, такие, к примеру, как уборка подъезда, текущий ремонт и техобслуживание.