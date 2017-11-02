Симферополь, 2 ноября, 2017, 16:44 — ИА Регнум. В Киеве надеются, что обсуждение крымскотатарской темы в ходе аравийского турне президента Украины Петра Порошенко и внесение в ООН резолюции по Крыму дадут больший информационный эффект в мусульманском мире, ведь Украина добивается активизации военно-технического сотрудничества с Саудовской Аравией. Крымско-татарская тема — только ступень к вполне прагматичным целям Киева на данном направлении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил политолог Михаил Нейжмаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

«Официальный Киев периодически поднимает крымскотатарскую тему, этим уже никого не удивить. Но, возможно, на этот раз у украинской стороны есть и дополнительная мотивация. Пётр Порошенко до 2 ноября 2017 года совершает турне по странам Аравийского полуострова. В ходе посещения Саудовской Аравии он тему «защиты интересов крымских татар» уже поднимал», — отметил политолог.

По его словам, во время встречи с генсеком Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдуллатифом бин Рашидом Аль-Заяни президент Украины призвал этого партнёра по переговорам активнее защищать права крымских татар в Крыму. С Порошенко в этой поездке отправился и экс-глава «Меджлиса крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мустафа Джемилев.

Эксперт также напомнил, что тема крымских татар поднималась на переговорах между официальными Киевом и Эр-Риядом ещё с 1990-х. Украинская сторона тогда рассчитывала на получение от Саудовской Аравии финансовых средств на различные программы для обустройства представителей народа. И ещё в те времена королевство посещал Мустафа Джемилев.

«Официальный Киев надеется, что обсуждение крымскотатарской темы в ходе аравийского турне Порошенко и внесение в ООН резолюции по Крыму дадут больший информационный эффект в мусульманском мире. Украинская сторона, вероятно, хочет, как минимум, поддержать интерес в этой части мира к ситуации вокруг Крыма в нужном Киеву ключе, а возможно, и создать благоприятный фон договорённостей в экономической сфере. Насколько известно, украинское руководство добивается в том числе активизации военно-технического сотрудничества с Саудовской Аравией. Крымскотатарская тема — только ступень к вполне прагматичным целям Киева на данном направлении», — подчеркнул Михаил Нейжмаков.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне представители Украины внесли в Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН новый вариант резолюции с требованиями снятия запрета с Меджлиса крымскотатарского народа (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Помимо этого в документе подчёркивается необходимость обеспечения обучения на украинском и крымскотатарском языках, а также возможность свободного доступа международных организаций на полуостров.