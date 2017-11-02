Рига, 2 ноября, 2017, 16:37 — ИА Регнум. Парламенту Латвии осталось окончательное чтение, после которого воевавшие во Второй мировой войне красноармейцы официально не будут считаться участниками боевых действий. Такой парадоксальный закон сегодня, 2 ноября, принят во втором чтении.

marusya21111999 Ветеран

В нём, в частности, отмечается, что «Латвия не несет юридической ответственности за содеянное оккупационными силами в ходе ее оккупации, а также что она как самостоятельное государство в военных действиях во время Второй мировой не участвовала» (цитата по порталу Delfi).

«Участниками Второй мировой войны планируется признать тех жителей, которые по состоянию на 17 июня 1940 года были гражданами Латвии или легально приехали на постоянное место жительства», — говорится в пояснительной записке к закону. Иными словами, все те советские воины, которые освобождали Латвию от фашистских захватчиков, а среди всех тех, кто воевал на территории Латвии, таких большинство, участниками войны считаться не будут.

Против этой инициативы выступает партия «Согласие». Представляющий эту политическую силу депутат сейма Борис Цилевич в интервью радио Baltkom рассказал, что законопроект исключает из списка претендентов на статус ветерана тех, кто имеет статус негражданина или гражданство другого государства.

«Статус участника Второй мировой войны будет присвоен гражданам Латвии, которые в составе регулярных вооруженных подразделений других стран воевали против Советского Союза или гитлеровской Германии. Такой подход преподносится как национальное примирение, однако это «примирение» с явным перекосом в пользу ветеранов легиона SS и больше похоже на попытку реванша. Так, статус участника войны не смогут получить неграждане Латвии. Более того, статус не будут присваивать и тем из них, кто получил латвийское гражданство в порядке натурализации. В законопроекте особо оговорено, что удостоверение участника Великой Отечественной войны само по себе не является основанием для присвоения статуса участника Второй мировой войны», — в свою очередь, поясняет латвийский портал Baltnews.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2012 году с такой инициативой выступил бывший тогда президентом Латвии Андрис Берзиньш.