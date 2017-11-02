Минск, 2 ноября, 2017, 17:13 — ИА Регнум. Численность населения в Белоруссии сокращается, и, как полагают независимые демографы, тенденция такова, что несмотря на усилия властей, население страны продолжит уменьшаться и далее. Об этом сегодня, 2 ноября, пишет белорусская «Экономическая газета» в материале «Нас мало. Нас все меньше: численность населения опять стала снижаться».

Grani-msk Граница между Россией и Белоруссией

Напомним, что 27 октября Национальный статистический комитет Белоруссии представил данные по поводу демографической ситуации в стране, согласно которым численность населения республики с начала 2017 года уменьшилась более чем на 9,2 тысячи человек. На 1 октября, по данным Белстата, в Белоруссии проживало 9 млн 495,8 тысячи человек.

Примечательно также, что с начала года в республике было заключено более 53 тысяч браков, а официальных разводов — более 23 тысяч, то есть примерно на 2 новых брака приходится один развод. Однако если сравнить этот показатель с прошлогодним, то окажется, что в 2017 году будет заключено на 1,2 тысячи браков больше, чем в 2016 году.

Положительным фактором стало также снижение младенческой смертности. Если в 2010 году на одну тысячу новорождённых приходилось 4,7 смертей детей, в 2014 году — 3,5 смертей, то к октябрю 2017 года этот показатель составил 2,9 смертей новорожденных на тысячу младенцев.

Как отмечает «Экономическая газета», более 9 тысяч человек, которых Белоруссия потеряла за первые девять месяцев 2017 года, — это число, примерно равное населению небольшого городка. Причем, согласно статистике, в этом году умерло уже на 406 человек больше, чем в 2016 году за аналогичный период. В то же время родилось людей на 11 693 человек меньше, чем в 2016 году. Так, если в прошлом году в Белоруссии наблюдался относительный прирост населения, то в этом году ситуация изменилась в противоположную сторону. Естественная убыль населения достигла более 11,5 тысяч человек. Миграционный прирост в 2017 году также оказался довольно низким: чуть более 2,6 тысячи человек, а это на 3,6 тысячи человек меньше по сравнению с прошлогодними показателями.

Учитывая совокупность этих показателей, издание сомневается в том, что в Белоруссии удастся не просто сохранить демографические показатели на одном уровне, но и увеличить положительную динамику прироста населения. Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что необходимо добиться численности населения в 15 млн человек. Однако численность населения старше трудоспособного возраста продолжает увеличиваться. В начале 2017 года этот показатель составил 25,3%, что почти на 2% больше, чем годом ранее.

Таким образом, прогноз независимых демографов выглядит совсем не позитивно. Население Белоруссии продолжает уменьшаться, и такая тенденция сохранится. Уже к 2030 году без учета внешней миграции в республике останется проживать 9 млн человек.

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Стоит отметить, что в Белоруссии процесс депопуляции начался в 1994 году. Вплоть до 2013 году ситуацию не удавалось переломить, и только в 2014 году произошел совсем небольшой прирост населения — согласно официальным даным, с 2014 по 2016 год численность населения увеличилась всего на несколько сотен человек. Между тем с октября прошлого года численность населения вновь стала сокращаться.

В августе 2011 года Александр Лукашенко подписал указ № 357 «Об утверждении Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь на 2011−2015 годы», которая предполагает меры по стимулированию рождаемости в республике, в частности на поддержку семьи. Как видим, программа дала незначительный результат. В настоящее время государственная поддержка социальных проектов сокращается, что не может положительно сказываться на демографической ситуации в стране.

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