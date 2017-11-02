Ереван, 2 ноября, 2017, 16:02 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Карен Карапетян готов остаться на посту премьера и после апреля 2018 года, когда закончатся полномочия действующего президента Армении Сержа Саргсяна и страна окончательно перейдёт на парламентскую форму правления.

Photolure Карен Карапетян

Сегодня, 2 ноября, на пресс-конференции Карен Карапетян еще раз подтвердил свою прежнюю позицию в ответ на вопрос о том, хочет ли он после апреля 2018 года остаться на посту премьера.

«Сегодня я вновь заявляю, что готов и продолжаю свою работу, прикладывая все свои способности. Какова моя цель или желание? Пусть не прозвучит пафосно, но мое желание — служить нашей стране, поскольку я уверен, что мы можем построить хорошую страну — логичную, развивающуюся. Какое решение примет Республиканская партия Армении? Очень ясно сформулировано: мы приняли новую Конституцию, переходим к новому статусу, где четко сформулировано, как это будет», — заявил Карен Карапетян.

При этом он опроверг слухи о том, будто договорился с президентом Армении Сержем Саргсяном о том, чтобы занять пост первого вице-премьера в правительстве Сержа Саргсян после апреля 2018 года.

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В правящей Республиканской партии Армении, лидером которой также является Серж Саргсян, не скрывают, что хотят видеть действующего президента в роли своего лидера и заявляют, что он является «незаменимым» политическим деятелем.

«Серж Саргсян продолжит руководить Республиканской партией, являясь ее бесспорным лидером. Да, для республиканцев есть один лидер — Серж Саргсян, и после 2018 года Серж Саргсян будет оставаться нашим лидером. В каком статусе, где, это г-н президент обсудит с партией — мы обсудим и представим это после апреля», — заявил недавно вице-председатель и пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов.

На вопрос, остаются ли в силе слова Сержа Саргсяна о том, что «в Армении один человек более двух раз не должен претендовать на то, чтобы быть у руля государства», Шармазанов ответил, что после конституционных реформ «руль государства» не находится в руках одного человека. «Руководство государством, согласно конституционным реформам, сосредоточится в руках политических сил, которые будут иметь большинство», — пояснил он.

Как ранее писало ИА REGNUM, если ещё год назад Карен Карапетян считался реальной альтернативой Сержу Саргсяну и, по словам последнего, должен был стать «своеобразным символом перемен», то сегодня он воспринимается как технический премьер, который проработает до конца президентского срока Саргсяна. Также становится ясно, что назначение Карапетяна было частью большого плана, благодаря которому Саргсян сможет остаться у власти пожизненно. Вопрос лишь в том, в каком качестве. Всё идёт к тому, что Серж Саргсян предпочтёт премьерское кресло, а не должность главы политбюро.

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А на заявление Саргсяна о том, что он не намерен становиться премьер-министром у Шармазанова уже готов ответ:

«Мы провели реформы, чтобы повысить роль политических партий, и при парламентской системе руководство страны находится не в руках одного человека, а в руках партий, которые получили большинство, и в этом смысле президентская и парламентская системы различаются. И тот факт, что г-н президент является лидером политического большинства, не должен вызывать у кого-либо сомнений».

Карену Карапетяну на сегодняшней пресс-конференции также пришлось ответить на вопрос о незаменимости Саргсяна.

«Что касается рейтингов Сержа Саргсяна, как гаранта безопасности, как руководителя, имеющего огромный опыт, то я с этими утверждениями полностью согласен», — сказал глава армянского правительства.

Кстати, премьеру задали также неприятный вопрос о том, как он вступил в партию, которая довела экономику страны до крайне тяжелого состояния. Напомним, что в сентябре прошлого года Карапетян, когда только вступал в должность, сам так охарактеризовал состояние армянской экономики, несколько месяцев спустя вступив в РПА.

Он подчеркнул, что вступил в РПА смело и осознанно, так как считал необходимым удержать страну от потрясений и вызовов, которые перед ней стояли. Что касается РПА, то по мнению Карапетяна, партия прошла путь экономического спада с минимальными потерями, и никто не считал, как бы из этой ситуации вышли другие партии, если бы находились у власти.