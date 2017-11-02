Каир, 2 ноября, 2017, 15:52 — ИА Регнум. Пустота размером с пассажирский самолет обнаружена в центре Великой пирамиде в Гизе, сообщает Agence France-Press со ссылкой на ученых.

Jerzy Strzelecki Пирамиды Гизы

По их данным, пространство является одной из четырех пустот, расположенных внутри гигантского монумента.

«Она огромна», — заявил один сделавших открытие ученых Мехди Тайуби, участвующий в проекте ScanPyramids.

«Она приблизительно сопоставима с 200-местным самолетом и расположена в самом сердце пирамиды», — добавил он.

По его словам, размеры камеры составляют приблизительно 30 метров в длину, и расположена она над Большой галерей, соединяющей погребальную камеру фараона Хеопса с тоннелем, ведущим наружу.

«Высказывалось большое число теорий относительно существования секретных камер внутри пирамиды, — подчеркнул Тайуби. — Но никто не мог предсказать нечто настолько большое».