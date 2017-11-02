Москва, 2 ноября, 2017, 15:46 — ИА Регнум. Рынок нефти 2 ноября днем спустился в ожидаемую коррекцию. Это вполне закономерно после активных покупок на неделе ранее, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Баррель Brent к настоящему времени стоит $60,18 (-0,5%). «Бочка» техасского сорта нефти WTI торгуется по $54,27 (-0,1%).

«Те бурные реакции на сырьевой площадке, которые наблюдались ранее, были спровоцированы в том числе и данными по запасам от API — опубликованный отчет минэнерго США несколько охладил биржевой ажиотаж», — отметила эксперт.

Согласно официальным данным, запасы нефти за прошлую неделю снизились на 2,435 млн баррелей при прогнозе сокращения на 1,7 млн баррелей предыдущем факте подъема на 856 тыс. баррелей.

«От более серьезной просадки цену сырья удерживают ожидания комментариев ОПЕК по добыче черного золота в октябре. Как свидетельствуют результаты анализа Bloomberg, в месячном сопоставлении добыча могла просесть на 180 тыс. баррелей в сутки и составить, в конечном счете, 32,59 млн баррелей», — пояснила Бодрова.

Это случилось за счет снижения суточной выкачки в Ираке, где в прошлом месяце случился военно-политический конфликт.

«Пока, таким образом, на рынке нефти идет коррекция, а чуть позже цены начнут консолидироваться», — считает эксперт.

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