Киев, 2 ноября, 2017, 15:49 — ИА Регнум. Соломенский суд Киева отпустил на свободу сына министра МВД Украины Арсена Авакова Александра, который подозревается в хищении 14 млн гривен (521 тыс. долл.) при закупке рюкзаков для Национальной гвардии. Соответствующее решение было принято вечером 1 ноября, на заседании суда присутствовали депутаты Верховной рады и люди в военном камуфляже, передает корреспондент ИА REGNUM.

Арсен Аваков

Примечательно, что сына министра освободили из зала суда под личное обязательство без залога. Авакова-младшего обязали являться в правоохранительные органы при первой необходимости и носить электронный браслет. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство обвинения частично, поскольку прокуроры настаивали на залоге в размере 5 млн гривен (186 тыс. долл.).

На суде сторона обвинения сообщила резонансные обстоятельства в деле закупки «рюкзаков Авакова». По словам прокуроров, экспертиза установила, что себестоимость рюкзаков составляла 555 грн. (20 долл.), тогда как МВД по итогам тендера закупало их по 2899 грн. (107 долл.) за штуку. Кроме того, часть рюкзаков была пошита в тюрьме по цене около 100 грн. (3,7 долл.).

Прокуратура хочет конфисковать имущество Авакова

В то же время стало известно, что для Авакова-младшего… не нашлось электронного браслета и пока не известно, будет ли он его носить. Об этом поздно вечером, 1 ноября, заявил прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Снегирев.

«О браслете давайте поговорим позже, браслетов не хватает на данный момент. На этот вопрос не готов отвечать, и никто вам не ответит», — сказал Снегирев.

Тем не менее сотрудники прокуратуры намерены подать ходатайство в суд об аресте имущества Александра Авакова.

«Конечно, мы будем подавать ходатайство об аресте его имущества», — сказал 2 ноября источник в правоохранительных органах, слова которого приводит «Українські новини».

По его словам, речь идет об имуществе Авакова, которое есть в открытых реестрах. Так, согласно данным издания «Слово и дело», подозреваемый обладает элитной квартирой в Киеве площадью 375,2 кв. м с местами в подземном паркинге.

Аваков показал, кто главный на Украине?

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса призвал главу МВД Украины подать в отставку за давление силовиков на судебный процесс в деле о «рюкзаках Авакова».

«Министр обороны Великобритании, дотронувшийся до коленки журналистки 10 лет назад на вечеринке. «Я иду в отставку. Наши солдаты демонстрируют высокий уровень стандартов, а я ему не соответствую». Министр внутренних дел Украины пригоняет в суд питекантропов, чтобы не дать сесть в тюрьму своему сыну, который участвовал в тендерах его же министерства. Что он думает о высоких стандартах бойцов Нацгвардии, остается загадкой», — анализирует Фурса.

По его словам, провал судебного процесса над Аваковым делает невозможным развитие украинской экономики, привлечение инвестиций и обогащение граждан Украины.

«И каждый такой суд — это очередной тест. Готовы ли люди принимать такое поведение власти, или не могут простить. И если смогут, то сами виноваты. Ведь каждый, кто теперь проголосует за политическую силу, в которой будет Аваков или люди, публично поддержавшие его поведение в ситуации с сыном, будет соучастником. И суд — лишь одна из сотен историй, которые формируют облик людей, которые через 2 года будут просить проголосовать за них. И будут хотеть сделать вас своими соучастниками. А значит, таким же ответственным за бедность своей страны», — добавил Фурса.

Украинский блоггер и общественный деятель Роман Кулик не верит в то, что министр Аваков подаст в отставку из-за этой истории.

«Аваков показал весь спектр своего влияния, админресурса и «мощи», чтобы никто и нигде не сомневался в его позициях, а сын и дня не провел в СИЗО. После этой показательной игры мышцами и меры пресечения в виде личного обязательства двум из трех фигурантов дела должно следовать отстранение министра от выполнения полномочий на время проведения расследования, как минимум. Но это из области фантастики. Аваков и дальше будет оставаться в должности и применять все доступные инструменты и силы для развала процесса», — считает Кулик.

Блоггер, журналист и солдат ВСУ Андрей Литвинов считает, что глава МВД совершил преступление, задействовав полицию для блокировки следственных действий детективов Национального антикоррупционного бюро.

«Даже если действия НАБУ тысячу раз носят политический характер, не является ли преступлением использование сотен правоохранителей в личных целях министром внутренних дел? Или это таки персональная армия? Тогда почему за наш счет?» — задался вопросом Литвинов.

Адвокат Юрий Иващенко считает приговор Александру Авакову «очень мягким».

«До этого закрывали людей по гораздо более смешным вещам, при полном отсутствии доказательств. Оно и понятно. Камуфляж в зале суда рулит. Забыли только посла США пригласить в заседание — очень наглядный результат судебной реформы, о которой она так любит говорить. У них там, конечно, всё так же в суде точно и происходит», — отмечает юрист.

Также в экспертных кругах считают, что в резонансном деле вскоре найдут «российский след».

«Рюкзаки подбросил Путин», — предсказывает экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября на Украине детективы НАБУ и сотрудники САП задержали сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, экс-замминистра МВД Сергея Чеботаря и представителя коммерческой фирмы Sl-ira, победившей на скандальном тендере Владимира Литвина. В НАБУ задержанным объявили о подозрении, после этого их доставили в изолятор временного содержания Нацполиции. Задержанным вменяют растрату на сумму 14 млн грн. в 2015 году. Дело расследуют с 2016 года.