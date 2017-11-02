Красноярский край, 28 августа, 2006, 13:30 — ИА Регнум. Образовательным учреждениям культурной сферы необходимо менять программы обучения. Как передает корреспондент ИА REGNUM-KNews, об этом сообщил заместитель губернатора Красноярского края, руководитель департамента образования, науки, культуры и спорта Владимир Шишмарев 28 августа на совещании руководителей школ, ссузов и вузов культурной сферы.

Выступая с докладом, Владимир Шишмарев обозначил приоритетные направления в сфере краевого образования на ближайшие годы. Отмечая важность существования образовательных учреждений сферы культуры для общества, он подчеркнул, что во всей системе непрерывного образования многие назревшие проблемы требуют своего разрешения. Так, необходимо пересмотреть образовательные программы, чтобы выпускники школ шли в ссузы и вузы продолжать художественное образование. Таким образом, отрасль может обеспечить себя профессиональными кадрами.

Проблемой остается и недостаток финансирования учреждений. Кроме этого, есть проблемы в обеспечении безопасности процесса обучения. "В течение трех-четырех лет нужно поэтапно решить вопросы пожарной и санитарной безопасности в учебных учреждениях культурной сферы", - сообщил Шишмарев. Он также отметил, что во многом решение назревших вопросов лежит в законодательной плоскости на федеральном уровне.