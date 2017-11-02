Красногорск, 2 ноября, 2017, 15:17 — ИА Регнум. В Московской области планируют расширить сеть туристско-информационных центров (ТИЦ), сообщили в министерстве культуры.

Апполинарий Васнецов. Дмитров в XVI веке

Сейчас в области функционирует 43 туристско-информационных центра «Подмосковье». К 2020 году планируется установка открыть 100 новых туристических инфоцентров.

Туристско-информационные центры расположены на территориях различных муниципальных образований, крупных транспортных узлов, в государственных и муниципальных музеях Московский области.

Напомним, что единая информационная сеть создана в регионе в 2014 году в рамках госпрограммы «Культура Подмосковья». Главная задача — продвижение регионального туризма.

Читайте также: В Подмосковье надеются привлечь туристов travel-картами

Как сообщало ИА REGNUM, Подмосковье еще обладает большим туристическим потенциалом. В Московской области находится: 5 929 объектов культурного наследия; 1 594 храма и монастыря; 381 памятника воинской славы; 320 усадеб и 83 федеральных, областных и муниципальных музеев.

Напомним, в июне 2017 года в Московской области запустили пилотный проект «Карта путешественника». Начиная с 1 июля 2017 года, в Московской области заработают travel-карты.

По итогам 2017 года ожидается, что регион посетят порядка 12,5 млн туристов. Самые популярные города у туристов — Сергиев Посад, Клин, Дмитров, Истра и Коломна.

Читайте: Каждый турист приносит в экономику Подмосковья 3−5 тыс. рублей

А также: Подмосковье намерено принимать 15 млн туристов в год