Киев, 2 ноября, 2017, 15:16 — ИА Регнум. Киев, похоже, активно готовится к военным действиям. Для этого Украина, как заявляют власти страны, модернизирует старую технику советского производства и самостоятельно разрабатывает новые образцы вооружений на фоне нежелания западных «партнеров» предоставлять или продавать современные образцы техники.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

Так, 2 ноября, в Херсонской области (недалеко от Крыма) вооруженные силы Украины начали летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности.

«На временной площадке вблизи населенного пункта Александровка Херсонской области начались контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности. Общее руководство испытаниями осуществляет командующий Воздушных сил ВС Украины генерал-полковник Сергей Дроздов. К проведению мероприятия привлекаются экипажи военной авиации, подразделения зенитных ракетных, радиотехнических войск, войск связи и беспилотная авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что подразделения зенитных ракетных войск отработают практические задачи с боевыми (и имитируемыми) пусками зенитных управляемых ракет по воздушным целям — беспилотным летательным аппаратам типа ВР-3 «Рейс».

Кроме того, на одном из украинских полигонов прошли исследовательские испытания модернизированных вертолетов Ми-2МСБ и Ми-8МСБ с установленными новыми комплексами неуправляемых ракет, пишет издание «Народная армия».

Отмечается, что улучшенные летно-технические характеристики модернизированных вертолетов позволило существенно повысить боевой потенциал ВВС. Например, благодаря специалистам ПАО «Мотор Сич», многоцелевой Ми-2МСБ может выполнять пуски неуправляемых ракет типа С-8. С этой целью запорожские конструкторы разработали съемную балку-держатель, новое пусковое устройство, способное выполнять стрельбу в режимах по две, четыре и восемь ракет одновременно, а также установили соответствующий прицел.

Другой вертолет, Ми-8МСБ (летом 2013 побил рекорд высоты, поднявшись на 9150 метров над уровнем моря), получил два блока Б13Л, каждый для пяти ракет С-13 калибром 122 мм и успешно выполнил практические пуски.

«Сегодняшние испытания продемонстрировали новые возможности этой модернизированной техники. Как видим, ее еще рано списывать. Благодаря украинским специалистам обновленные вертолеты Ми-2 значительно расширили диапазон своего применения. Если раньше мы использовали их прежде всего для обучения пилотированию курсантов Харьковского НУПС, то теперь есть возможность обучать их также боевому применению. К тому же не только курсантов, но и пилотов боевых частей», — отметил командующий Воздушных сил ВС Украины генерал-полковник Сергей Дроздов.

До этого, 31 октября, на вооружение ВС Украины поступило три модернизированных боевых самолета (два истребителя СУ-27, Миг-29 и штурмовик Су-25) и четыре зенитно-ракетных комплекса С-300. Вся техника была отремонтирована на украинских оборонных предприятиях. Истребители и штурмовик получили новые авионику, системы связи и наведения, которые увеличат дальность захвата целей на треть и позволят работать в плохую погоду и ночью.

«Самолеты, которые мы получили, уже у авиационных бригад и в ближайшее время заступят на боевое дежурство в системе противовоздушной обороны государства. В целом самолеты модернизируют уже не первый год, на это государство выделяет немалые средства. Парк модернизированной авиатехники ежегодно пополняется», — заявил главный инженер авиации Воздушных сил ВС Украины генерал-майор Петр Скоренький.

При этом на Украине вступили в силу изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе». Теперь после вступления в силу указа президента Украины Пера Порошенко о проведении очередного призыва и поступления повестки районного (городского) военного комиссариата призывники должны прибыть на призывной участок для прохождения призывной комиссии. В случае, если по каким-либо обстоятельств повестка не пришла, лица призывного возраста обязаны явиться к призывному участку в десятидневный срок со дня начала призыва.

«Всеми призывными комиссиями проводится системная профилактически разъяснительная работа об ответственности призывников за нарушение законодательства Украины относительно выполнения воинского долга. На сегодня законодательно установлен ряд факторов о предоставлении отсрочки или вообще освобождении от призыва. Так, в статье 17-й закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» указано 33 причины, по которым призывная комиссия может предоставить гражданину отсрочку от призыва», — сказал 1 ноября начальник отдела комплектования и призыва — заместитель начальника управления призыва и комплектования Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ полковник Валерий Дендебера.

По его словам, призыв граждан на срочную военную службу в ВСУ и другие воинские формирования Украины выполнен на 70%. В частности, осенью 2017 года на укомплектование украинской армии и других военных формирований планируется призвать и направить более 10 тыс. юношей, которым исполнилось 20 лет и не достигших 27-летнего возраста. В частности, в ряды ВСУ — 6360 человек, Национальной гвардии — 3500 человек, Государственной специальной службы транспорта — 600 человек соответственно.

Полковник Дендебера также проинформировал, что украинские военкоматы реформируют в т.н. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, которые, по сути, будут заниматься вербовкой граждан. Соответствующий эксперимент уже проводится на базе Черниговского областного военного комиссариата и Козелецкого районного военного комиссариата.

«В ведущих странах мира, таких как США, Франция, Германия, есть так называемые вербовочные центры. Они занимаются активным поиском граждан для прохождения военной службы по контракту. Территориальные центры, которые должны прийти на смену военкоматам будут, кардинально отличаться прежде всего новым подходом к осуществлению комплектования. Мы планируем отойти от советского пассивного способа комплектования, по принципу кто пришел — с тем работаем, к активному. Будут разворачиваться специальные вербовочные участки, где будут проводиться с гражданами соответствующие разъяснительные мероприятия по поступлению на военную службу по контракту», — пояснил Дендебера.

Ранее, в марте 2017 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил об успешном испытании украинских ракет средней дальности. До этого, в 2016 году, Украина провела более 10 успешных пусков новых ракетных комплексов «Ольха» и «Гром». По словам Турчинова, благодаря реализации ракетной программы, утвержденной СНБО, «уже с четвертого квартала 2016 года Вооруженные Силы Украины начали получать мощное ракетное оружие, способное надежно выполнять сложные боевые задачи».

С начала 2017 года ВСУ получили на вооружение 875 единиц техники. По словам спикера министерства обороны по вопросам «АТО» Андрея Лысенко, армия получила 17 образцов нового и модернизированного вооружения.

«В том числе 10 самолетов, два вертолета, 67 единиц бронетанкового вооружения и бронетехники, 26 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, 319 грузовых, санитарных и пассажирских автомобилей», — сказал Лысенко.