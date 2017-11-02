Санкт-Петербург, 2 ноября, 2017, 15:09 — ИА Регнум. Серьезная коммунальная авария произошла 2 ноября в Невском районе Санкт-Петербурга, на проспекте Пятилеток. В зоне технологического нарушения на тепловой магистрали оказались девять многоэтажных жилых домов. Однако энергетики заверяют, что без тепла они не останутся.

Https://vk.com/spb_today Коммунальная авария в Невском районе Петербурга (скриншот группы «ДТП и ЧП")

«Во дворе дома 19 на Пятилеток, из-за прорыва трубы сауна», — поделился в соцсети один из местных жителей фотографиями с места коммунальной аварии. На них видно, что весь двор и прилегающие проезды заволокло паром.

В зоне прорыва, как видно на фото, оказались несколько припаркованных автомобилей. «Машины жалко, пар и холод для электрики смертелен», — сокрушаются петербуржцы.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», технологическое нарушение произошло во дворе у дома 19 по проспекту Пятилеток около 13:30 на внутриквартальной сети диаметром 273 мм. Прорыв сопровождался выходом воды и парением.

«В 13:40 на место прибыла аварийная бригада ГУП «ТЭК СПб», дефект был локализован уже в 13:45. В зоне технологического нарушения находятся 9 жилых домов, на время ликвидации дефекта они снабжаются теплом и горячей водой по резервной схеме. Отключенных зданий нет», — заявляют петербургские энергетики.

В ГУП «ТЭК СПб» уточняют, что на устранение технологического нарушения на трубе такого диаметра отводится 13 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября без отопления остались жители двух десятков многоквартирных домов в городе Сосновый Бор Ленинградской области. Порядка 5 тыс. человек оставались без отопления больше семи часов. Восстановлено теплоснабжение было лишь к 23:40 того же дня.