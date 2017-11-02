Лондон, 2 ноября, 2017, 15:10 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что гордится достигнутыми успехами бывшего министра обороны Майкла Фэллона, сообщает 2 ноября Reuters.

Stemoc Борис Джонсон

«Я знаю Майкла много лет. Он был великим коллегой и великим министром обороны», — отметил глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства.

«В свое время, будучи главой оборонного ведомства, он помог сократить присутствие ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии на 90%», — добавил Джонсон.

«Благодаря ему были построены, насколько я помню, два крупнейших корабля, когда-либо созданных в этой стране — два крупных авианосца. Он добился того, что наш оборонный бюджет будет расти в следующие два года», — резюмировал министр иностранных дел.

Джонсон также добавил, что Фэллон оставил страну с очень хорошей обороной, способной двигаться вперед для создания «глобальной Великобритании». Министр подчеркнул, что этим можно гордиться.

Напомним, Майл Фэллон подал в отставку с поста министра обороны Соединенного Королевства после того, как рассказал всему миру о домогательствах 15-летней давности по отношению к журналистке Джулии Хартли-Брюер, которая не была опечалена данным инцидентом.