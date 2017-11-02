Смоленск, 2 ноября, 2017, 14:49 — ИА Регнум. Учительница младших классов одной из смоленских школ заклеила рот ученику скотчем. Факт уже подтвердили в администрации города, а Следственное управление СКР начало доследственную проверку, сообщает ИА REGNUM.

Radionetplus.ru Скотч

Как сообщается, речь идет об одном из начальных классах в школе №33 Смоленска. По данным СМИ, второклассник разговаривал с соседом по парте, и учительница решила наказать ученика, заклеив ему рот. Причем с заклеенным ртом ребенок оставался до конца урока.

В администрации Смоленска сообщили, что «факт нарушения учителем норм педагогической этики подтвержден».

Глава Смоленска Владимир Соваренко уже заявил, что подобное отношение учителей к ученикам просто недопустимо. Он назвал случай вопиющим и заявил, что педагог должна понести наказание.

Сегодня, 2 ноября, СУ СКР по Смоленской области распространил сообщение о начале доследственной проверки по сообщениям «о применении физического наказания в школе», по итогам которой будет принято решение.

Отметим, что, судя по всему, такие методы педагогического воздействия в российских школах не так уж редки. Так, в прошлом году учительница одной из школ в Пермском крае была осуждена за то, что заклеила скотчем рот ученику — по статье «Побои». Аналогичная история расследовалась в 2014 году и в Чувашии.