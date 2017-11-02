Бремен, Германия, 2 ноября, 2017, 14:35 — ИА Регнум. В Германии в супермаркете произошла стрельба. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление местной полиции.

BenjaminNelan Трагедия

ЧП произошло в четверг, 2 ноября, в городе Бремен. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек.

«Один человек серьезно пострадал в результате стрельбы в супермаркете в немецком городе Бремен», — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск преступника, который скрылся с места преступления.