Ярославль, 2 ноября, 2017, 14:34 — ИА Регнум. Осуждённые рыбинских колоний делают для Ярославля остановки, мусорные контейнеры и газонные заборы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной службы исполнения наказаний Ярославской области.

УФСИН по Ярославской области Осужденные за работой

В колонии № 2 осужденные сделали 4 остановочных комплекса, которые сейчас устанавливаются на улицах города.

«К нам обратилось управление федеральной службы исполнения наказаний с предложением об изготовлении остановок. Сейчас проводятся конкурсы на установку таких комплексов, которые используются одновременно для размещения наружной рекламы. Мы предложили предпринимателям, которые выиграли конкурсы, изучить опыт УФСИН, и один из предпринимателей заказал там 4 остановки. Это внебюджетные деньги, напротив, за право размещения таких остановок рекламные фирмы сами платят в бюджет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов.

Бригада из четырёх человек выполнила заказ за 5 дней. Цена работы — 15 000 рублей за одну остановку, но из материала заказчика. Как говорят в УФСИН, ориентировочно, остановка «под ключ» может стоить меньше ста тысяч рублей. За месяц осуждённые могут сделать 15−20 комплексов.

Но кроме остановок, осужденные рыбинских колонии могут предложить ярославцам многие элементы для благоустройства города.

«В ИКУ-12 Рыбинска сделали для Управляющей компании Дзержинского района контейнеры для мусора на 5 миллионов рублей. Один контейнер стоит около 18 000 рублей. Еще мы произвели для ООО «Ярдорстрой» 1200 секций газонных ограждений. Нашим учреждениям есть что предложить для благоустройства городов», — сказала корреспонденту ИА REGNUM главный инженер ярославского УФСИН Марина Смирнова.

Пока Ярославлю катастрофически не хватает остановочных комплексов, а мэр Ярославля обещал, что все работы по их установке завершатся до 1 декабря.