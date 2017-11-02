Лондон, 2 ноября, 2017, 14:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выдвинула кандидатуру парламентского секретаря Казначейства Гавина Уильмсона на пост министра обороны страны, сообщает 2 ноября The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

41-летний кандидат на должность министра обороны Великобритании избран депутатом от Южного Стаффордшира и является главным парламентским организатором большинства Консервативной партии в Палате общин с 2016 года.

Уильмсон принимал активное участие в переговорах с Демократической юнионистской партией по формированию правительства, так как Консервативная партия на последних выборах получила недостаточное количество мест и вынуждена была формировать коалицию.

Уильмсон считается близким человеком к Терезе Мэй, вместе с начальником штаба премьер-министра Гэвином Барвеллом они именуются не иначе как «вожди».

Напомним, прежний министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон подал в отставку, так как посчитал свое поведение в прошлом недостойным занимаемым им должности.

15 лет назад Фэллон домогался до журналистки, которая, впрочем, не посчитала действия бывшего главы оборонного ведомства чем-то недостойным. Политик сделал признание по своей воле, такой поступок был по достоинству оценен премьер-министром страны, принявшим его отставку.