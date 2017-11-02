Санкт-Петербург, 2 ноября, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Советника спикера петербургского парламента — Надежду Соломахину — приговорили к условному сроку за мошенничество. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 ноября в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга. В то же время в Заксобрании Петербурга уверены в честности Соломахиной и считают ее высокопрофессиональным сотрудником.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

На момент совершения преступления Соломахина занимала должность заместителя главы Петроградского района, считающегося политической «вотчиной» главного петербургского единоросса, спикера Заксобрания Вячеслава Макарова.

Суд посчитал доказанным, что Соломахина вступила в преступный сговор, направленный на «хищение, путем обмана, бюджетных средств в особо крупном размере». Бюджетные деньги были получены по госконтрактам на проведение праздников, которые заключала администрация Петроградского района.

Сговаривалась Соломахина, по данным следствия, с уже приговоренными ранее Ильей Хлусовым и Русланом Прасоловым, которые были помощниками экс-депутата ЗакСа Ольги Литвиненко. В 2013 году Литвиненко утверждала, что дела против ее помощников сфабрикованы.

«Разработав план совершения преступления, фигуранты в период с 24 сентября 2010 года по 12 июля 2011 года, под предлогом оплаты по госконтрактам об оказании услуг по проведению праздничных мероприятий, заключенным между администрацией и ООО «Гарант Северо-Запад», ООО «Интернациональный центр творчества», совершили хищение бюджетных средств на сумму 3 млн 620 тысяч 389 рублей, так как свои обязательства по контрактам компании исполнили не полностью, при 100% оплате и подписанных Соломахиной актах выполненных работ и оказанных услуг», — сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Соломахиной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год, условно, с испытательным сроком 6 месяцев.

Заметим, решение о задержании Соломахиной по подозрению в мошенничестве приняли еще в октябре 2011 года. Но она сразу легла в больницу, и до задержания не дошло. Затем Илья Хлусов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в результате чего его уголовное дело было выделено в отдельное производство, а Соломахина, поправив здоровье, вернулась на работу.

Несмотря на то, что следователи еще в 2012 году установили сговор Хлусова с Соломахиной, ее дело было передано в суд лишь в 2015 году, когда она уже трудилась советником спикера Законодательного собрания.

Как поясняли в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, Хлусов, Прасолов и неустановленные лица обналичили деньги, после чего Хлусов, Прасолов, Соломахина и другие, согласно заранее достигнутой договоренности, поделили сумму между собой.

«Надежда Степановна Соломахина — одна из самых лучших государственных служащих Санкт-Петербурга. Она работала во многих районах города. Считаю ее абсолютно честным, искренним, добрым человеком, высокопрофессиональным руководителем. Уверен, что еще долгие-долгие годы она своим трудом будет приносить пользу Санкт-Петербургу», — сообщил ИА REGNUM через свою пресс-службу председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров.

Заметим, после ухода Соломахиной с должности замглавы Петроградского района в 2013 году по собственному желанию, этот пост заняла дочь Вячеслава Макарова Мария Лыбанева.