Пушкино, Московская область, 2 ноября, 2017, 13:04 — ИА Регнум. Заброшенные пионерские лагеря, расположенные на территории Московской области, передадут инвесторам. Такое решение приняли власти региона. Об этом заявил министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев, передает «Подмосковье сегодня».

Заброшенный детский лагерь

Заброшенных пионерлагерей в области насчитывается 33. 22 из них находятся в ведении муниципалитетов, остальные одиннадцать — области.

В настоящие время заброшенные территории пионерлагерей Минмособлимущество готово предоставить инвесторам в аренду.

Так, два лагеря в Пушкинском и один в Ногинском районах уже готовятся к передаче новым арендаторам. Передача состоится в конце 2017 или начале 2018 года.

Лагерь «Факел» в Ногинском районе, как и «Рассвет» в Пушкинском, был построен в 80-х, а «Юность» в селе Комягино Пушкинского района — в середине 70-х годов. Все три объекта закрылись в 90-х годах XX века.

Кроме того, под действие программы попали лагеря в Орехово-Зуевском, Серпуховском, Шатурском, Ступинском и Одинцовском районах.

Минмособлимущество разработало комплексный подход к обновлению этих объектов. По инициативе властей была запущена программа «Развитие территорий отдыха Подмосковья».

По словам Аверкиева, территории детских лагерей не будут строить жилье. На их месте будут только социальные объекты — спорт, детский отдых, санатории.

«Все лагеря, попавшие под действие программы, 10−15 лет назад были оставлены, а затем разграблены, здания превратились в руины, — заявил министр. — Сейчас три пилотных детских лагеря мы пытаемся вновь ввести в оборот.

Инвесторы получат от правительства Подмосковья льготы: низкую арендную ставку, она составит 1,5% от кадастровой стоимости участка.

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Напомним, в 2016 году было принято постановление правительства Московской области, которое позволило перепрофилировать такие объекты, как пионерские лагеря, построенные в 90-х годах XX века.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лава регионального Минимущества Андрей Аверкиев заявлял: «Долгое время мы не понимали, что делать с детскими лагерями, которые были заброшены с 90-х годов. Учитывая огромные затраты потенциальных инвесторов на строительство на этих территориях, мы ввели льготную ставку по целевому назначению».

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