Самара, 2 ноября, 2017, 12:59 — ИА Регнум. Учёные из Самары представили проект космического аппарата «АИСТ-3». Об этом 2 ноября сообщается на сайте Самарского национального исследовательского университета имени академика Королёва.

Ssau.ru Молодые ученые Самарского университета представили проект космического аппарата семейства АИСТ нового поколения

«Молодые ученые Самарского университета завершили предэскизное проектирование оптико-электронного МКА «АИСТ-3». Он должен стать продолжением серии малых космических аппаратов семейства «АИСТ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основным назначением космического аппарата станет дистанционное зондирование Земли, которое будет осуществляться при помощи современного оптико-электронного комплекса «Скворец». Этот комплекс должен обеспечить разрешение снимков 1,2 и 1,3 метра в оптическом диапазоне с полосой захвата 8—10 километров.

Проект спутника был представлен на проходящем в Самаре международном практикуме ООН. Масса аппарата составила 170 килограммов.

Также отмечается, что срок работы аппарата превысит четыре с половиной года, тогда как ранее подобные спутники были рассчитаны на работу в космосе в течение трёх лет.