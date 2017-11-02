Лос-Анджелес, США, 2 ноября, 2017, 13:00 — ИА Регнум. Американский актер Кевин Спейси намерен обратиться за помощью из-за обвинений в его адрес в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает издание Variety.

Цитата к/ф «Карточный домик». реж. Майкл Лиссак. 1993. Италия,США Кевин Спейси

«Кевин Спейси берет необходимое время для того, чтобы все оценить и обратиться за помощью», — сказал представитель актера.

В издании отмечается, что другой информации о состоянии Спейси на данный момент нет.

Напомним, американский актер Энтони Рэпп обвинил Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. По словам актера, это произошло, когда ему было 14 лет. Перебрав алкоголя на вечеринке, Спейси приставал к Рэппу и пытался его соблазнить.

В ответ на это обвинение Спейси принес свои извинения и признался, что ничего не помнит. Тем не менее этот факт подтолкнул признаться его в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Позже мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что тоже стал жертвой домогательств со стороны Спейси. Актер отметил, что знает и других людей, которые оказались в подобной ситуации.

Впоследствии о приставаниях Спейси рассказали режиссер Тони Монтана и бармен Дэниэл Бил.

После того, как вокруг Кевина Спейси разгорелся скандал, телеканал Netflix решил закрыть телесериал «Карточный домик», в котором актер исполняет главную роль.