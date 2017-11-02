Симферополь, 2 ноября, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Помилованные лидеры «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров должны сдать паспорт РФ, вернуть деньги, полученные за счет России, и никогда не появляться в Крыму. Такое заявление глава республики Сергей Аксенов сделал сегодня, 2 ноября, в ходе пресс-подхода, передает корреспондент ИА REGNUM.

Горящая бумага

«Эти товарищи, которые сегодня себя представляют как героев Украины, показывают украинские паспорта, в свое время одними из первых побежали и получили российские паспорта, получили российское гражданство, пользовались социальной поддержкой российского государства. Я не помню, чтобы кто-то был ярым защитником прав своего народа в каких-то вопросах, в основном это был бизнес», — заявил журналистам Аксенов.

По словам главы Крыма, в первые месяцы после референдума Ильми Умеров, когда Аксенов задал ему вопрос: «Владимир Владимирович Путин — ваш президент?», — ответил: «Да, он мой президент».

«В Крым приезжать не рекомендую, уверен, что наши сограждане будут возражать против визита данных товарищей на территорию республики Крым. Пусть отдыхают, занимаются своими делами. Деньги, которые были получены за счет российского государства, пусть возвратят назад. Российский паспорт свой пусть тоже сдадут», — сказал Аксенов, добавив, что лично готов выйти на пикет против непрошеных гостей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее решением российского суда Ахтем Чийгоз как лидер «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года, прямо накануне референдума по самоопределению Крыма. Чийгоз был приговорён к восьми годам колонии общего режима. Заместитель председателя «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ильми Умеров, который обвинялся в призывах к сепаратизму, был приговорен к двум годам колонии-поселения.

25 октября стало известно о помиловании лидеров экстремистской организации — Умеров и Чигойз были освобождены из заключения и отправлены в Турцию.

Умеров уже в Турции на пресс-конференции заявил, что через некоторое время попробует вернуться в Крым.

Добавим, что накануне Украина направила в Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН обновленную резолюцию по Крыму, в которой, помимо прочего, настаивает на снятии запрета с Меджлиса крымскотатарского народа (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В России объединение отнесено к числу экстремистских и запрещено с 2016 года.