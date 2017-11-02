Ярославль, 2 ноября, 2017, 12:25 — ИА Регнум. Ярославский торгово-экономический колледж, который 31 октября отметил свой 120-летний юбилей, открыл музей истории советской торговли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в учебном заведении.

Плакат о советской торговле

Одно из старейших учебных заведений подарило себе на юбилей музей. В нем есть дореволюционные и современные кассовые аппараты, модная одежда, образцы посуды советских столовых, изделия в технике гжель, хохлома, палех, самовары и многое другое.

На праздновании юбилея прошло торжественное открытие музея. Для гостей мероприятия были подготовлены различные мастер-классы. Как правильно украсить кремом пирожное, как изготовить тряпичную куклу и овладеть техникой лоскутного шиться, как пользоваться счетами и красиво завязать бант на праздничной коробке и даже несколько способов скручивания кулька — популярной упаковки бакалеи из советской эпохи. А педагог колледжа Никита Лаврентьев — сама в прошлом выпускник ЯТЭК — показал подробный мастер-класс по изготовлению мороженого.

«Сама я работаю в колледже с 1974 года, поэтому все знаю и первые экскурсии провожу я, а потом это будет делать студенты колледжа. Считаю, что самым оригинальным экспонатом являете рекламные плакаты Маяковского, где он прославлял ГУМ», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора Лидия Шапурина.

Музей планирует расширяться и включать в свои экспозиции предметы, которые будут представлять дореволюционную торговлю.