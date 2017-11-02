Лондон, 2 ноября, 2017, 12:12 — ИА Регнум. В ходе предстоящего человечеству полета на Марс космонавтов может подстерегать угроза различных дисфункций головного мозга вследствие отсутствия на космическом корабле гравитации, сообщает 1 ноября британское издание The Telegraph.

Цитата: х/ф «Миссия на Марс», реж. Брайан Де Пальма, США, 2000 Международная космическая станция с модулем искусственной гравитации

Ученые забеспокоились, изучив результаты исследований человеческого мозга, проведенных на борту американских «шаттлов» и на международной космической станции (МКС).

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Коротко: суть беспокойства заключается в том, что вследствие отсутствия гравитации мозг космонавта может «приподниматься» и сдавливать зоны коры больших полушарий, в которых расположены нейроны, отвечающие за движения тела, за высшую нервную деятельность. Расстройство их функционирования может привести к нарушениям внимания, фокусировки, планирования, организации и запоминания деталей.

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Соответственно, делают вывод ученые, для дальних космических перелетов нужно озаботиться системой искусственной гравитации для корабля, которая по-прежнему является областью научной фантастики.

Теоретически вращение космической станции могло бы создать достаточную центробежную силу для создания эффекта закрепления на поверхности, отмечают ученые.

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Напомним, представители Роскосмоса отметили, что в настоящее время рано говорить о том, что люди «полетят на Марс в 2025 или 2030 году». Пока проводится лишь отработка технологий взлета, посадки, межпланетного перелета, защиты от радиации на Луне. Отметим, более двух миллионов человек по всему миру (из которых более 63 тысяч граждан России) прислали в НАСА свои имена для последующей отправки на Марс. Сообщается, что имена участников проекта будут отпечатаны на силиконовом микрочипе, который будет помещен на исследовательский зонд InSight.