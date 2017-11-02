Вильнюс, 2 ноября, 2017, 12:16 — ИА Регнум. В Литве продолжается скандал вокруг писательницы Руты Ванагайте, которую обвиняют в принижении роли так называемых «лесных братьев». На этот раз литовские СМИ выдвинули новую гипотезу — слова Руты Ванагайте об одном из вожаков партизан Адольфасе Раманаускасе-Ванагасе — это не её слова, а слова известного охотника за нацистами, главы Израильского отделения Центра Симона Визенталя Эфраима Зуроффа, который, по признанию самой Ванагайте, является «другом сердца».

«Лесные братья» на упражнениях по стрельбе

«Да, мы — пара», — говорила Ванагайте литовским СМИ ещё до скандала с изъятием книг.

Литовские СМИ (практически одновременно и практически все, без исключения) в эти дни публикуют материалы, что Ванагайте якобы только озвучивает то, что ей внушает Зурофф. При том, уверены СМИ Литвы, что тема Холокоста в Литве «давно изучена» и роль всех исполнителей — известна.

Так, портал Alfa. lt пишет, что сейчас литовские историки уже исследовали обстоятельства убийств евреев в Друскининкае, Лейпалингисе, Лаздияе, Меркине. Там названы конкретные организаторы и участники. Раманаускаса якобы никто нигде не называл (по словам Ваанагйте, Зурофф имеет документально засвидетельствованную иную информацию, она пока не представлена).

«За исключением одного человека, Нахмана Душанского из КГБ, который его (Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса — прим. ИА REGNUM ) пытал. В 1977 году он в документах КГБ написал несколько ложных данных о Раманаускасе, приписав ему должность, которую занимали совсем другие, сейчас уже установленные люди. Но в 2008 году в своем предсмертном интервью 90-летний Душанский (он уехал ещё в советское время в Израиль — прим. ИА REGNUM ) еще обвиняет Раманаускаса в организации убийства евреев в окрестных городках. В Литве уже были проведены исследования убийств евреев в Дзукии, установлены их обстоятельства, и обвинения Душанского попахивали старческим маразмом. Только в тот раз о Раманаускасе распространялось еще больше лжи. Чего добивался Душанский, уже не важно, потому что он также твердил об участии другого легендарного партизана Юозаса Лукши-Даумантаса в убийствах в гараже «Летукис» (в Литве в принципе отрицают массовое участие этнических литовцев в истреблении евреев до прихода нацистов, история гаража «Летукис» — убийства в Каунасе евреев, которых убивали ломом под гимн Литвы — прим. ИА REGNUM ), что также десять лет назад охотно тиражировалось. И это повторялось вновь, несмотря на то, что обстоятельства убийства евреев в гараже «Летукис» были исследованы, и были даже установлен конкретные организаторы и исполнители, согласно архивам Литвы и Германии», — пишет портал Alfa.

И продолжает теорию заговора.

«Публикация интервью с Душанским в 2010 году совпало с появлением поддерживаемой Кремлем организацией «Мир без нацизма», в совет которой входил и Зурофф, и директор российского пропагандистского портала REGNUM Модест Колеров (так в оригинале, прим. — ИА REGNUM). В 2015 году обозреватель The Daily Beast Джеймс Кирчик коротко охарактеризовал эту организацию: «правительственная неправительственная организация», стремясь прицепить фашистские этикетки правительствам стран Прибалтики и Украины, активно борющимся с влиянием России, искажая и политизируя память о Холокосте (используя сталинские методы — объявлять всех несогласных «фашистами» или «нацистами»), фактически углубила проблему, с которой якобы должна была бороться: она опошлила Холокост», — пишет литовский портал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве разгорелся скандал вокруг писательницы Руты Ванагайте. Формально — за неугодные факты о нацгероях. Скандал начался после того, как Рута Ванагайте объявила, что располагает историческими документами о том, что лидер так называемого литовского послевоенного сопротивления «лесных братьев» Адольфас Раманаускас-Ванагас на самом деле сотрудничал с КГБ СССР, а кроме прочего «сдал своих же». После этого Ванагайте обвинили в «работе на Кремль», а все её книги, несмотря на то, что они входят в самые продаваемые в Литве, было решено изъять из продажи и утилизировать.

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